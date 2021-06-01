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Путин предложил разрешить Генпрокуратуре защищать Россию в иностранных судах

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил на рассмотрение Госдумы законопроект, наделяющий Генпрокуратуру правом защищать интересы страны в иностранных органах и судах. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В рамках инициативы предлагается внести изменения в закон «О прокуратуре Российской Федерации», добавив положение, позволяющее ведомству представлять и защищать интересы государства в «межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)». Уточняется, что Генпрокуратура сможет быть представителем России и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Российский лидер также вынес на рассмотрение еще один проект, который даст ведомству возможность обжаловать в Конституционном суде России решения международных органов.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести выплаты для определенной категории мужчин. В частности, речь идет о том, чтобы ввести капитал в размере 639,4 тысячи рублей для многодетных соотечественников, а также ежемесячное пособие в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и систему семейного налогообложения.

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