Россиянка обжаловала в ЕСПЧ принудительное обследование из-за COVID-19

Жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы обжаловать принудительное обследование из-за COVID-19. Об этом сообщила адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова, передает ТАСС.

По словам Хруновой, Ильина считает, что была незаконно лишена свободы. Она добавила, что на момент госпитализации положения Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации позволяли заключать в медицинские учреждения только лиц с психическими расстройствами и лиц, больных туберкулезом. «Ни одно из этих условий, очевидно, не применимо к заявительнице», — пояснила она.

В феврале 2020 года Ильину поместили под наблюдение в инфекционную больницу Петербурга, однако она ушла оттуда самовольно. После этого к ней подали иск с требованием принудительного возвращения. 17 февраля Петроградский районный суд удовлетворил иск и постановил принудительно поместить россиянку в больницу имени Боткина до получения двух отрицательных результатов на коронавирус. Вскоре в управлении Роспотребнадзора по городу сообщили, что у нее отрицательный тест, и отправили домой.

Ильина пыталась обжаловать решение о помещении в больницу в Городском суде Петербурга, однако в июне 2020 года суд отказал в жалобе, признав решение первой инстанции законным.