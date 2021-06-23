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Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому Генеральная прокуратура России наделяется правом представлять интересы страны в международных судах, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), передает РИА Новости.

Изменения коснулись федерального закона «О прокуратуре РФ». Генпрокуратура будет обеспечивать представительство, а также защиту интересов России в ЕСПЧ. Если в Европейский суд по права человека будет подана жалоба против России, то ведомство будет обязано информировать об этом заинтересованный федеральный госорган.

Также в обязанности Генпрокуратуры будет входить ведение переговоров об урегулировании споров в досудебном порядке. Добавляется, что Генпрокуратура будет иметь право подавать жалобу о нарушении членами Совета Европы положений конвенции о защите прав человека.

1 июня президент России Владимир Путин внес в Государственную думу предложение о защите Генпрокуратурой интересов страны в ЕСПЧ.

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Bard College.


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