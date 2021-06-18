Путин наложил вето на закон о фейках в СМИ

Президент России Владимир Путин наложил вето на новый закон, вводивший ответственность для СМИ за распространение фейков, который ранее был принят Госдумой и Советом Федерации. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает введение ответственности для средств массовой информации за процитированную информацию других СМИ, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответственности.

В документе также было прописано основание для освобождения от ответственности за распространение фейков: если информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов СМИ, у которого может быть установлен и привлечен к ответственности главный редактор.

Согласно данным в карточке, во время рассмотрения президентом законопроект был отклонен, документ был возвращен в Госдуму 15 июня. Отклоненный закон поступил в профильный комитет Госдумы 16 июня. Законопроект был разработан депутатами Госдумы от «Единой России» Сергеем Боярским и Евгением Ревенко.

В России в настоящее время действует закон о фейковых новостях. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. В документе говорится, что это новости, которые через искажение фактов создают угрозу обществу. За исполнением закона следит Генпрокуратура. Ведомство отслеживает фейки и обращается в Роскомнадзор.