В Кремле объяснили вето Путина на закон о фейках в СМИ

В Кремле объяснили, почему президент России Владимир Путин наложил вето на закон о борьбе с фейками в СМИ, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, при рассмотрении законопроекта появились вопросы к частям, где говорится об освобождении от ответственности. «Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — добавил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Путин воспользовался правом вето в отношении нового закона, вводившего ответственность для СМИ за распространение фейков. Законопроект предварительно был принят нижней и верхней палатами российского парламента.

В документе прописано введение ответственности для средств массовой информации при цитировании сообщений, признанных фейковыми. Ответственность регламентируется тем, возможно ли установить главных редакторов издания, где опубликована оригинальная публикация. Законопроект разработали депутаты Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский и Евгений Ревенко.