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Рассекречены сроки выхода следующего флагмана Xiaomi

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Фото: Reuters

Анонс нового флагмана Xiaomi состоится до конца года. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты ссылаются на рассекреченный отчет известного инсайдера IceUniverse. Специалист выяснил, что американская компания Qualcomm, занимающаяся выпуском подупроводников, работает над процессором для смартфонов нового поколения с опережением графика. Таким образом, чип Snapdragon 895 будет представлен в первых числах декабря.

IceUniverse полагает, что первым смартфоном с новым процессором окажется следующий флагман Xiaomi, фигурирующий в отчете под названием Mi 12. Если Snapdragon 895 анонсируют в срок, то выход Xiaomi Mi 12 также не задержится. Специалист считает, что модель представят в конце декабря.

Характеристики флагманского девайса не раскрываются. По мнению инсайдера, очевидно лишь то, что Mi 12 окажется первым или одним из первых смартфонов, которые получат новый процессор Qualcomm. Ранее источники сообщили, что на базе Snapdragon 895 до конца года будет также выпущен смартфон от Lenovo.

Анонс Xiaomi Mi 11 состоялся в декабре 2020 года. Флагман получил 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, поддержкой технологии HDR10+ и частотой отображения картинки до 120 герц. Также аппарат вышел с топовым процессором Snapdragon 888.

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