Названы полностью открытые для туристов страны

Названы полностью готовые к приему туристов страны — в список вошли три государства, открытые для международных поездок. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

На данный момент только Албания, Коста-Рика и Доминиканская Республика разрешили въезд иностранным туристам без ограничений — эти страны не требуют медицинских справок при пересечении границы и соблюдения обязательного карантина.

Уточняется, что 99 процентов международных направлений сейчас закрыты для туризма или принимают путешественников с необходимостью соблюдения антиковидных ограничений. Кроме того, известно, что каждое третье государство мира (73 страны) поддерживает частичное закрытие границ, а еще 78 стран требуют отрицательный ПЦР-тест по прибытии.

Отмечается, что 29 процентов государств (63 страны, в том числе и Россия) в настоящий момент полностью закрыты для международного туризма.

Ранее в июне премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил о планах скорого открытия границ государства без необходимости прохождения карантина для привитых от коронавируса туристов, в том числе россиян. Как отметил премьер, власти королевства планируют разрешить свободный въезд в страну привитым от коронавируса туристам в течение 120 дней.