Познер оценил увольнение Черчесова

Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал увольнение главного тренера сборной Росиии по футболу Станислава Черчесова. Его оценку публикует Sport24.

«Всегда надо найти виноватого, я думаю, что дело не в Черчесове. В данном случае Черчесов попал под горячую руку», — заявил журналист.

По мнению Познера, на самом деле проблема заключается в том, что в России «просто нет футбола». «Ну, нужно уволить Черчесова. А вот кого поставить на его место, это на мой взгляд ничего не изменит. Нам нужно изменить весь подход к организации всего футбола в нашей стране», — подчеркнул ведущий.

В частности, он обратил внимание на то, что в России нет массового детского футбола, что негативно сказывается на уровне игроков.

«Какой нам тренер нужен? Я не знаю. Я еще раз говорю, что дело не в тренере. Понятно, что он идет, как главный виновник, но в общем-то и в целом дело не в наставнике», — заключил Познер.

Ранее Российский футбольный союз объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Увольнение связано с провалом команды на чемпионате Европы. По словам президента организации Александра Дюкова, решение было принято совместно с тренером.

