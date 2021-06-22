Познер объяснил потери СССР во Второй мировой войне

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал об «ужасающей цене», которую пришлось заплатить Советскому Союзу за победу над фашизмом. Ведущий Первого канала объяснил причины страшных потерь со стороны СССР во время Второй мировой войны на своей странице на платформе «Яндекс.Дзен».

Познер выделил два фактора, которые, по его мнению, сыграли ключевую роль в том, что СССР потерял 27 миллионов человек. В первую очередь журналист заявил о неготовности страны к войне.

«Сталин до конца не верил донесениям разведки, собственных разведчиков о том, что именно 22 июня 1941 года начнется война. Он не поверил и Черчиллю, который ему об этом сообщил», — заявил телеведущий.

Вторым фактором Познер назвал сталинские репрессии, в результате которых «Красная армия была фактически обезглавлена». Он вспомнил о том, что около половины всего командного состава (35 тысяч человек) были расстреляны или попали в тюрьму.

«Вот есть любители утверждать, что именно Сталин привел страну к Победе. На мой взгляд, именно Сталин чуть не погубил страну. Победил не Сталин, победил советский народ, героический подвиг которого невозможно переоценить. А что касается этого террора, то его нельзя забыть», — заключил Познер.

Ранее ведущий Первого канала оценил роль Иосифа Сталина в мировой истории. Он напомнил о существовании в те времена Главного управления лагерей (ГУЛАГ), насильственном переселении народов, а также тайном протоколе к пакту Риббентропа — Молотова, согласно которому Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза.