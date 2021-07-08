Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Испанский защитник Серхио Рамос стал футболистом ПСЖ. Об этом сообщается на сайте французской команды.

Соглашение футболиста с парижским клубом рассчитано до 2023 года, финансовые условия контракта не уточняются. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Рамос рассказал, что рад стать частью такой амбициозной команды и хочет продолжать расти вместе с клубом. Он также отметил, что ПСЖ обладает отличными игроками.

Последним клубом 35-летнего Рамоса был мадридский «Реал», испанский клуб он покинул 17 июня. Футболист выступал за команду с 2005 года. Вместе с мадридцами он пять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза стал победителем Лиги чемпионов.