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Серхио Рамос расплакался на посвященной уходу из «Реала» пресс-конференции

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Испанский футболист Серхио Рамос расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из мадридского «Реала». Видео опубликовано в Twitter El Golazo de Gol.

Игрок рассказал, что решение покинуть команду было самым сложным в его жизни. Он также отметил, что не собирается завершать карьеру и планирует показывать свои лучшие качества на новом месте. Где конкретно — Рамос не уточнил. В конце речи испанец не смог сдержать слез.

Об уходе Рамоса из «Реала» стало известно ранее в четверг, 17 июня. Футболист выступал за испанскую команду с 2005 года. Вместе с мадридцами он пять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза стал победителем Лиги чемпионов.

Предыстория: «Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса
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