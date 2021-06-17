Серхио Рамос расплакался на посвященной уходу из «Реала» пресс-конференции

⚪️⚪️ @SergioRamos se emociona en su despedida del @realmadrid



😰 "Es el momento más difícil de mi vida"



📲 #GolazoRamos pic.twitter.com/3DShjOQ580 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) June 17, 2021

Испанский футболист Серхио Рамос расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из мадридского «Реала». Видео опубликовано в Twitter El Golazo de Gol.

Игрок рассказал, что решение покинуть команду было самым сложным в его жизни. Он также отметил, что не собирается завершать карьеру и планирует показывать свои лучшие качества на новом месте. Где конкретно — Рамос не уточнил. В конце речи испанец не смог сдержать слез.

Об уходе Рамоса из «Реала» стало известно ранее в четверг, 17 июня. Футболист выступал за испанскую команду с 2005 года. Вместе с мадридцами он пять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза стал победителем Лиги чемпионов.