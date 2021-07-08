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Бельгийского посла в Южной Корее отозвали из-за оплеух корейцам от его жены

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Софи Вильмес
Софи Вильмес
Фото: Virginia Mayo / Reuters

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес отозвала посла страны в Южной Корее Петера Лешуйе после второго за четыре месяца скандала с участием его супруги. В СМИ попала запись с камеры видеонаблюдения: на ней жена дипломата отвешивает оплеуху продавцу в магазине, пишет европейская редакция издания Politico.

Срок пребывания посла в Сеуле ранее урезали после предыдущего подобного случая: жена бельгийца вступила в драку с дворником, случайно задевшим ее щеткой. Отмечается, что подробности произошедшего еще предстоит выяснить. После первого инцидента с женщины решением бельгийского МИД сняли дипломатический иммунитет, однако пострадавшая сторона не собирается предъявлять обвинения.

Министр напомнила о долге посла «поддерживать отличные отношения» с республикой. Дипломатическое представительство выпустило официальные извинения, однако, судя по реакции в социальных сетях, многие корейцы остались недовольны: они ждали, что посол извинится лично. Отмечается, что у Бельгии и Южной Кореи особые отношения: в этом году дипломатической связи исполняется 120 лет, а в начале 1950-х бельгийские войска отправляли участвовать в Корейской войне.

В 2019 году послу США в Южной Корее Гарри Харрису пришлось публично объяснять свое решение отрастить усы из-за того, что корейцы посчитали их оскорблением для своей страны. Дело в том, что все восемь японских генерал-губернаторов, управлявших Корейским полуостровом с 1905-го по 1945 год, также носили усы.

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