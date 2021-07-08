Эксперты опровергли массовую аннуляцию туров на Кубу

Представители туриндустрии опровергли информацию о массовой отмене туров на Кубу после инцидента с застрявшими российскими туристами. Об этом пишет газета «Известия».

По словам экспертов, повальной аннуляции путевок по этому направлению не зафиксировано. Как заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин, любая поездка за границу — это определенный риск, поэтому те, кто уже запланировал отпуск в другой стране, вряд ли откажутся от путешествия.

Барзыкин добавил, что всех туристов заранее предупреждают о возможных рисках и ограничениях, с которыми можно столкнуться во время поездки.

Как отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин, отдых на Кубе остается популярным благодаря обилию бюджетных предложений. Так, за 140-200 тысяч рублей на двоих можно найти путевки в пятизвездочные отели на берегу океана.

«Только организованные путешественники могут прилететь на остров без карантина, что говорит о том, что Гавана стимулирует безопасный туризм», — подчеркнул представитель АТОР.

Ранее, 5 июля, стало известно, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Изначально кубинская сторона планировала отправить отдыхающих в дополнительный отель-обсерватор, однако российские дипломаты убедили власти оставить туристов в гостиницах. Отмечается, что многие путешественники имели сертификат о вакцинации или справки о наличии антител.

Позже от некоторых россиян стали поступать жалобы на грубое обращение со стороны врачей. По словам путешественницы Катерины Тюленевой, в процессе забора мазков доктор сильно сжимал голову и «совал в нос палку», которую резал обычными ножницами без обработки.