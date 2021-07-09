В России предложили ввести новые штрафы за загрязнение воздуха

Минприроды предлагает ввести ответственность за нарушение законодательства по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Соответствующий законопроект уже разработан, он предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Об этом пишут «Известия», располагающие пояснительной запиской к документу.

Документ предполагает наказание за отказ представить сведения для проведения сводных расчетов загрязнения воздуха, за необеспечение доступа на территорию объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, за непредставление предложений по квотам выбросов.

Должностных лиц за перечисленное предлагается наказывать штрафом в размере 20 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц сумма взыскания составит 200 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 500 тысяч.

В Минприроды изданию сообщили, что новые штрафы за загрязнение воздуха планируется ввести по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко. Там назвали крайний срок внесения законопроекта в правительство — 30 октября 2021 года. После этого документ будет направлен в Госдуму.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил «Известиям», что новые нормы нужно принимать максимально оперативно. «У нас города-миллионники, в том числе областные центры, неделями живут в режиме черного неба, — посетовал парламентарий. — Люди просто не могут выйти на улицу».

Ранее ученые Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили связь между загрязнением воздуха из-за транспорта и высоким риском развития деменции, включая смертельно опасную и неизлечимую болезнь Альцгеймера.