В России создали очиститель воздуха от COVID-19

В России создали наномембрану, которая способна убивать микрорганизмы и опасные для человека вирусы, в том числе COVID-19. Изобретение собираются использовать в фильтрах очистителей воздуха и в кондиционерах, сообщают «Известия».

Ученые из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий рассказали, что мембрана накаляется до 300-400 градусов по Цельсию благодаря электрическому току. В результате этого воздух, проходящий через устройство, очищается и обеззараживается. Профессор МИФИ Валерий Загайнов допустил, что мембрану в дальнейшем смогут встраивать в кондиционеры.

«Нагрев мембраны до 100—150 градусов мгновенно убьет и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов, — подчеркнул один из авторов проекта, специалист в области синтеза, исследования механизмов роста и применения наноматериалов, профессор Сколтеха Альберт Насибулин.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн добавил, что в помещениях с кондиционером (например, в самолетах) инфекция распространяется быстрее, чем при его отсутствии. Фильтр в виде мембраны помог бы остановить распространение вируса, считает ученый. «Я думаю, такое изобретение было бы хорошо использовать в больничных палатах, где может быть много частиц вируса, а также в операционных», — заявил он.

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