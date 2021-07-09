В исследовании болезни Альцгеймера сделан прорыв

Группа ученых из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе совершила прорыв в исследовании болезни Альцгеймера, определив потенциальные новые цели лечения смертельно опасного слабоумия. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Потенциальными мишенями для лекарственных препаратов являются различные белки, приводящие к накоплению амилоидных бляшек в головном мозге и способствующие возникновению проблем с памятью и мышлением, которые являются отличительным признаком болезни Альцгеймера. По словам исследователей, 15 существующих лекарств, потенциально подходящих для лечения, уже были одобрены Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) для других целей, что дает возможность быстрее начать клинические испытания.

Ученые сосредоточились на уровне белков, потенциально связанных с заболеванием, в головном мозге, спинномозговой жидкости и плазме крови людей с болезнью Альцгеймера и без нее (всего у 1537 человек в США). В спинномозговой жидкости испытуемых было выявлено 274 белка, связанных с заболеванием, 127 — в плазме крови и 32 — в ткани мозга. Специалисты также выяснили, что ген APOE, например, изменяет уровни нескольких белков в тканях мозга и спинномозговой жидкости. Также специалисты наблюдали изменения в белках, связанных с другим геном TREM2, который недавно был связан с риском болезни Альцгеймера.

Кроме того, в результате экспериментов было выявлено семь лекарств, которые могут быть полезны для лечения дефектных белков, связанных с болезнью Паркинсона, шесть — для инсульта и одно — для бокового амиотрофического склероза.