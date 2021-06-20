Названы семь признаков приближающегося «алкогольного Альцгеймера»

Слабоумие, вызванное чрезмерным или хроническим употреблением алкоголя, поражает людей в возрасте от 40 до 50 лет. При сканировании мозга у них обнаруживается усохшая лобная доля. Чтобы предотвратить деградацию мозга из-за алкоголя, врачи благотворительной организации Alzheimer's Society назвали семь признаков ухудшения состояния мозга, пишет Daily Express.

В отличие от болезни Альцгеймера, слабоумие, связанное с алкоголем, с течением времени может перестать прогрессировать. Если человек с алкогольной деменцией перестанет употреблять алкоголь, возможно частичное или полное восстановление. Один из первых признаков того, что алкоголь вредит мозгу, проявляется в том, что человеку трудно сосредоточиться на задаче, не отвлекаясь. Второй признак — трудности с решением проблем, планированием и организацией. Третий — проявляется в сложностях с постановкой целей, суждениями и способностью принимать решения.

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Четвертый признак можно выявить по нехватке мотивации для выполнения действий. В том числе таких важных, как еда и питье. Пятый признак повреждения мозга, вызванного алкоголем, в том, что человек меньше понимает, как думают или чувствуют другие люди, чаще испытывает эмоциональную нестабильность, вспышки раздражительности или безучастного поведения. Шестой признак — проблемы с памятью: от неспособности принять новую информацию до быстрого забывания деталей разговора. Седьмой — нестабильность настроения, которое может колебаться между апатией, депрессией или раздражительностью.

Алкоголь — это токсин, который убивает нервные клетки мозга и может вызвать сокращение мозговой ткани. То есть в мозгу становится меньше клеток, которые несут сообщения, необходимые мозгу для выполнения задач. Регулярное употребление большого количества алкоголя повреждает кровеносные сосуды в головном мозге; это может привести к высокому кровяному давлению и увеличить риск инсульта. Употребление алкоголя мешает организму получать достаточное количество тиамина (витамина В1) — витамина, необходимого мозгу для нормального функционирования.

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