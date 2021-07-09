Экс-директор российской «Титановой долины» сел за взятку в 13 миллионов рублей

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему генеральному директору особой экономической зоны «Титановая долина» Артемию Кызласову, который требовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в 13 миллионов рублей. Об этом «Интерфакс» сообщил судья.

Мужчину признали виновным по статье 290 УК РФ («Вымогательство взятки») и приговорили к 10 годам лишения свободы со штрафом в размере 13 миллионов рублей.

Сообщника Кызласова, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, отправили в колонию на восемь лет за посредничество во взяточничестве.

По версии следствия, в июле 2019 года Кызласов потребовал у коммерческого директора подрядной организации взятку в размере 10 миллионов рублей, пообещав не препятствовать приемке и оплате выполненных работ. Впоследствии бывший глава «Титановой долины» увеличил сумму на три миллиона рублей. Шилиманов являлся посредником и организовывал встречи с представителем коммерческой структуры.

Сотрудники ФСБ задержали Кызласова и Шилиманова 17 февраля 2020 года в Екатеринбурге в бизнес-центре «Высоцкий», когда они получили часть суммы в 2,5 миллиона рублей.

В августе 2020 Кызласов покинул должность гендиректора «Титановая долина». В ноябре того же года подсудимые частично признали свою вину.

