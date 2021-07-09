Эстония рассказала о ситуации со своим новым послом в Белоруссии

В Министерстве иностранных дел (МИД) Эстонии рассказали, что ждет их нового посла в Белоруссии Яака Ленсмента. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Meedia.

Там заявили, что отъезд Ленсмента в Белоруссию пока откладывается на неопределенный срок. Решение обусловлено обострением отношений двух стран на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.

«На протяжении всей этой истории важно следить за развитием событий, потому что возможности для дальнейших шагов зависят от того, как обстоят дела в Белоруссии. Мы не спешим и наблюдаем за ситуацией, пока рано говорить о конкретных шагах», — сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД также добавили, что передача верительных грамот нового посла президенту Белоруссии Александру Лукашенко не станет свидетельством признания его легитимности со стороны эстонских властей.

6 июля президент Эстонии Керсти Кальюлайд отозвала с должности нынешнего посла Эстонии в Белоруссии Мерике Кокаев и подписала указ о назначении Яака Ленсмента новым главой эстонского представительства в Минске. По ее словам, несмотря на отказ страны признать режима Лукашенко, государству необходимо иметь дипломатическое представительство в Белоруссии.

Эстония резко осудила принудительную посадку самолета Ryanair белорусскими властями и последовавший за этим арест бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила об опасности президента Белоруссии Александра Лукашенко для Европы. Она призвала продолжать поддержку белорусского гражданского общества, предоставлять стипендии студентам, которые не могут продолжать учебу у себя на родине, а также оказывать «психологическую помощь жертвам режима».