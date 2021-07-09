Офицера уголовного розыска МВД приговорили за разглашение гостайны

Верховный суд республики Коми приговорил к условному наказанию за разглашение гостайны бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью республиканского управления уголовного розыска МВД. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Россиянина признали виновным по статьям 283 («Разглашение гостайны») и 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ему назначено два года лишения свободы условно. Дело слушалось в особом порядке, так как полицейский признал свою вину в полном объеме. Он также активно сотрудничал со следствием и возместил ущерб.

Суд установил, что офицер МВД присвоил вверенные ему деньги, предоставив финансовому управлению ведомства фальшивые документы. Кроме того, он раскрыл секретные сведения об оперативно-розыскной деятельности человеку без допуска к гостайне.