Обнародован проект роскошного стеклянного поезда за десятки миллионов долларов

Французский дизайнер Тьерри Гоген (Thierry Gaugain), известный своими проектами дорогих яхт, обнародовал концепцию роскошного скоростного поезда. Материал публикует CNN.

Речь идет о 400-метровом составе, состоящем 14 стеклянных вагонов, который Гоген называет «дворцом на рельсах». По задумке дизайнера, транспортное средство будет оборудовано технологией, полностью затемняющей прозрачные стекла при необходимости.

Известно, что поезд рассчитан на 18 пассажиров, а его максимальная скорость составит 160 километров в час. «Мой поезд построят для единственного владельца», — заявил Гоген и добавил, что пока не нашел покупателя для проекта, на реализацию которого уйдет больше двух лет. Его стоимость оценили в 350 миллионов долларов (26,3 миллиарда рублей).

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Отмечается, что пассажирам будут доступны множество комнат, например, столовая, спальни и помещения для отдыха, а также сад с живыми растениями. Помимо этого, инженеры сконструируют сборные террасы, которые при желании можно будет открыть, чтобы выйти на свежий воздух.

Как сообщает издание, Гоген проконсультировался по поводу возможности создания такого поезда с различными экспертами, а именно — представителями компании по конструкции поездов Stadler, производителем стекла Saint-Gobain, инженерной фирмой Eckersley O'Callaghan и охранной компании Marine Guard.

Ранее в июне компания по продаже предметов роскоши и недвижимости Unique Property Company показала кадры внутреннего убранства плавучего дома. Речь идет о 26-метровой яхте под названием Nicella, которую выставили на продажу за 550 тысяч фунтов стерлингов (56,3 миллиона рублей).