Московские врачи заявили о росте числа тяжелых случаев коронавируса из-за жары

Из-за жары коронавирус у пациентов протекает тяжелее. Об этом заявил главный врач московской больницы имени Спасокукоцкого Алексей Погонин, передает ТАСС.

«Когда в Москву жара в этом году пришла в первый раз, мы отметили увеличение числа тяжелых случаев COVID-19. Поэтому мы рекомендуем заболевшим коронавирусом поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха в помещении, пить больше жидкости», — заявил Погонин.

Кроме того, как отметил специалист, коронавирусная инфекция часто осложняется пневмонией. Человеку приходится бороться не только с поражением легких, но и с жарой. «Пациенту вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой», — пояснил главный врач.

По его словам, жара отягощает течение не только COVID-19, но и других заболеваний. Так происходит из-за того, что жаркая погода — это стресс для организма. Она повышает потоотделение, вызывает затрудненное дыхание и повышенное сердцебиение. Особенно уязвимы в такую погоду дети, люди с хроническими заболеваниями и беременные женщины.

Ранее биолог Николай Никитин оценил влияние жары на коронавирус. По его словам, за время пандемии стало понятно, что высокая температура не влияет на распространение COVID-19. Специалист отметил, что опосредованно жаркая погода может повлиять на это тогда, когда люди меньше контактируют друг с другом и разъезжаются на отдых.