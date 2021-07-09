Россиянин сел за попытку поджечь судебного пристава

Верховный суд Башкирии вынес приговор 42-летнему жителю Стерлитамака, который пытался поджечь судебного пристава-исполнителя. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник главы регионального управления следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Мужчину признали виновным по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование») и приговорили к пяти годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

По версии следствия, 24 мая 2020 года мужчина решил отомстить судебному приставу за то, что он передал его автомобиль взыскателю в счет оплаты долга. Подсудимый встретился с ним на улице, облил его бензином и пытался поджечь, угрожая убийством. Приставу удалось отбежать на безопасное расстояние и избежать трагических последствий.

Подсудимый не признал вину в совершенном преступлении.

Ранее 9 июля сообщалось, что в Хорошевском суде Москвы совершил суицид пристав. По предварительным данным, тело погибшего нашли в туалете суда, рядом с ним находилось табельное оружие.