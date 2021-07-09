Врач предупредил о влиянии увеличивающей грудь вакцины на мужские половые органы

Вакцинация от коронавируса американским препаратом Pfizer, после которой некоторые женщины сообщили об увеличении груди, может оказать влияние и на мужские половые органы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

«Мы можем столкнуться и с отеками простаты, и с отеками яичек у мужчин, и с отеками не только молочных желез у женщин, но и внутренних органов, с нарушениями менструального цикла. Все это может быть», — сказал врач.

Также он рассказал, что во время течения воспалительного процесса, вызванного вакцинацией, у человека могут отекать те или иные части тела, в частности лимфоидная ткань и железистая ткань, из которой состоит молочная железа.

Ранее сообщалось, что десятки жительниц Норвегии рассказали в социальных сетях об увеличении груди после прививки от COVID-19 американской вакциной Pfizer. Так, 17-летняя Эмма из Осло написала, что из-за побочного эффекта ей понадобился бюстгальтер на размер больше.