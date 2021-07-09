Россия
 
Последние новости
В России снова выявили максимальное с января число случаев коронавируса
Власти уточнили запрет на секс после вакцинации словами «можно, но осторожно»
Родители Валерия Меладзе отдали крупную сумму телефонным мошенникам
Вора в законе Махо Тбилисского приговорили к девяти годам колонии
Украина купит подержанный британский ледокол
Водная прогулка президента Туркмении на скоростном катере попала на видео
У привившихся вакциной Pfizer женщин начала расти грудь
Бездомная решила публиковать откровенные фото в соцсети и разбогатела
Москвичка пожалела дворников и получила замечание 
Пять миллионов долларов нашла ФСБ у задержанного подполковника МВД
Новости партнеров
Прослушать новость

Песков исключил перебои с поставками вакцин в регионы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Производство вакцин от коронавируса в России последовательно увеличивается, перебоев с поставкой вакцин в регионы не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 9 июля.

Он добавил, что производство «невозможно увеличить скачкообразно», но объемы последовательно увеличиваются, в первую очередь для российского рынка.

8 июля в СМИ появилась информация о том, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. В Росздравнадзоре заявили, что разберутся в произошедшем.

По последним данным, в Москве первой дозой вакцины привились 3,2 миллиона человек. Столица и Подмосковье входят в первую десятку регионов по доле привитых. Всего в России первую дозу получили почти 25 миллионов человек.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Роспотребнадзор призвал привить всех россиян
Роспотребнадзор назвал число привитых от коронавируса москвичей
Попова оценила долю заболевших COVID-19 после вакцинации