Песков исключил перебои с поставками вакцин в регионы

Производство вакцин от коронавируса в России последовательно увеличивается, перебоев с поставкой вакцин в регионы не будет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в пятницу, 9 июля.

Он добавил, что производство «невозможно увеличить скачкообразно», но объемы последовательно увеличиваются, в первую очередь для российского рынка.

8 июля в СМИ появилась информация о том, что в Калужской области медсестра вколола пациентам физраствор вместо вакцины от коронавируса, компенсируя нехватку препарата. В Росздравнадзоре заявили, что разберутся в произошедшем.

По последним данным, в Москве первой дозой вакцины привились 3,2 миллиона человек. Столица и Подмосковье входят в первую десятку регионов по доле привитых. Всего в России первую дозу получили почти 25 миллионов человек.

