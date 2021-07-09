Мир
 
Последние новости
Байден и Путин поговорили по телефону
Пристающий к москвичкам мальчик с шариками вызвал гнев в сети 
Врачи отказались давать прогнозы по состоянию певицы МакSим
«Второй Макгрегор» получил первого соперника в UFC
Губернатор Подмосковья оценил вероятность введения новых ограничений по COVID-19
Байден поделился впечатлениями от разговора с Путиным
Иммунолог объяснил тяжелое течение COVID-19 у молодежи
Американский полковник предрек НАТО развал в результате российского удара
Первая в Европе страна закроет въезд для непривитых туристов
Новости партнеров
Прослушать новость

В Британии призвали опасаться третьей мировой войны

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Ukraniane Defence Ministry / Reuters

Журналистка из Великобритании Имоджен Броддик заявила о риске третьей мировой войны из-за захода трех российских атомных подлодок (АПЛ) в Балтику и учений НАТО в Черном море, пишет The Sun.

Броддик призвала опасаться третьей мировой, поскольку российские атомные субмарины «Орел», «Князь Владимир» и «Вепрь» заметили в Балтийском море, а американский десантный корабль — в Черном. Автор материала подчеркнула, что впервые на Балтике находятся три российские АПЛ. Это явление «демонстрирует силу» России, считает журналистка.

Субмарины вошли в Балтийское море для участия в Главном военном-морском параде в Санкт-Петербурге. Американский корабль Yuma отправился на многонациональные учения Sea Breeze, где кроме США участвуют представители 31 страны. Среди них Великобритания, Франция, Япония, Корея и другие государства.

Ранее Пентагон оценил действия России во время учений НАТО в Черном море. Секретарь министерства обороны США Джон Кирби заявил, что учения альянса проходят «вполне хорошо».

Самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze стартовали на Украине 28 июня. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
WW3 fears as Russian nuclear submarines spotted in Baltic Sea as US assault ship seen in Black Sea
В НАТО оценили связь учений в Черном море и войны в Донбассе
США направили военный корабль в Черное море
Военный корабль Испании вошел в Черное море