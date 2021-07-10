Полицейский арестовал курьера и доставил вместо него еду

Офицер Тайлер Уильямс из полицейского управления Джонсборо в Арканзасе, США, лично доставил еду из китайского ресторана заказчику, так как ранее арестовал курьера за нарушение правил дорожного движения. Видео с офицером в роли доставщика было опубликовано на странице департамента в Facebook.

Заказчица была сбита с толку, когда вместо службы доставки к ней пришел полицейский с пакетом продуктов. «Вы Шерри? <...> Вашего курьера DoorDash арестовали, поэтому я принес вашу еду», — сказал Уильямс.

На кадрах видно, как женщина сначала удивилась при виде офицера, а затем испытала облегчение и засмеялась вместе с ним, поблагодарив за то, что тот принес еду.

В апреле 2020 года полицейский из американского штата Калифорния арестовал при проверке водительских прав курьера, развозившего пиццу, после чего сам отправил его заказ клиентам.