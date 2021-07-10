Эксперт раскрыл способы использования информации на чеках

Специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов заявил, что при оплате покупки банковской картой в чеке остаются ее последние четыре цифры, которыми могут воспользоваться мошенники. Эксперт также раскрыл другие способы использования информации на чеках, сообщает агентство «Прайм».

Коновалов объяснил, что мошенники могут найти телефон жертвы, представиться сотрудниками банка и назвать ей те четыре цифры, что указаны в чеке, а также список покупок. «Растерявшись, вы можете сообщить преступнику конфиденциальную информацию и лишиться денег», — предостерг россиян Коновалов.

Так, данные из чеков помогают развивать магазин, прогнозировать выручку и оценивать эффективность будущих инвестиций. Благодаря подобной информации торговые сети сегментируют своих клиентов, покупателей и подталкивают их к более частым приобретениям дорогих товаров, а также расширяют товарные категории и выделяют новые точки продаж.

Кроме того, с помощью технологий машинного обучения и анализа больших данных ритейлеры прогнозируют прибыль по тому или иному сегменту, а также стараются предсказать поведение клиентов.

Ранее специалисты назвали популярные уловки для обмана покупателя в магазинах. Например, вероятность обмана возрастает, если в момент покупки товара покупатель находится в нетрезвом состоянии или разговаривает по мобильному телефону. Риск также возрастает в ситуации большого числа покупок.