В Чечне возбудили дело после нападения на сотрудника полиции

Следователи в Чечне возбудили уголовное дело после нападения с ножом на сотрудника полиции по статье 317 УК России ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Отмечается, что нападавший был ранен из табельного оружия. Позднее он скончался в больнице. Сотрудники полиции в результате нападения не пострадали. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщалось ранее, преступление было совершено в Грозном. Мужчина 1993 года рождения подошел к сотрудникам правоохранительных органов, достал из рюкзака нож и попытался ранить их.