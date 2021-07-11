Военные США заявили о неготовности к «войне будущего»

Недофинансирование текущих потребностей вооруженных сил США может привести к поражению в «войне будущего», заявил отставной полковник ВВС США Марк Гарцингер в своей статье в газете Defence News.

По мнению Гарцингера, американским военным не хватает возможностей для обеспечения ядерного сдерживания и борьбы с сильным противником из-за сокращения бюджета американской армии.

Он отметил, что выработанная Пентагоном модель развития за последние 30 лет привела к тому, что численность вооруженных сил США снизилась настолько, что уже не компенсируется ростом возможностей новой техники.

«66 процентов бомбардировщиков ВВС США были отправлены на кладбище со времен Холодной войны. <…> Cегодняшний парк стратегических бомбардировщиков B-52, B-1B и B-2 самый малочисленный в истории — он может обеспечить не более 30 ударных самолето-вылетов в сутки, в то время как в 1991 году в ходе операции "Буря в пустыне" только B-52 совершали ежесуточно по 50 вылетов», — заявил Гарцингер.

По его словам, если США продолжат такую политику, то американская армия не сможет действовать оперативно в случае возникновения военной угрозы.