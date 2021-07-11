Медики перечислили признаки гипертонического криза

Врачи американской медклиники Майо (Mayo Clinic) перечислили признаки гипертонического криза. Об этом пишет Express.

Так, при сильной боли в груди или в голове, которая сопровождается спутанностью сознания, ухудшением зрения, следует вызывать скорую помощь.

Среди других тревожных признаков — тошнота и внезапно возникшая беспочвенная тревога. К более явным симптомам возникновения гипертонического криза медики причисляют появление одышки и судорог.

При гипертоническом кризе требуется немедленная госпитализация для лечения пероральными или внутривенными препаратами.

Ранее главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников назвал главные ошибки при измерении давления. По словам доктора, нельзя измерять давление в спешке или после физических нагрузок. Также не следует мерить его только на одной руке — лучше провести исследования на обеих руках. Мясников также отметил, что прежде чем начинать измерения, следует принять правильную позу — прямая спина, ноги не перекрещены.