Один человек пропал после столкновения двух лодок в Вологодской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, столкновение произошло 10 июля около 15:30 в месте слияния рек Сухона и Вологда. По предварительным данным, в результате три человека получили травмы, среди них один несовершеннолетний. Все они были госпитализированы. Всего на двух судах было восемь человек.

Отмечается, что на месте происшествия работают правоохранители, спасатели и водолазы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

10 июля лодка врезалась в набережную в районе Дудергофского канала в Санкт-Петербурге. После столкновения все находившиеся на борту оказались в воде и получили травмы и переломы различной степени тяжести. Один из пострадавших позже скончался.