Рэпер Серега публично пообнимался с Лукашенко

Белорусский рэпер Серега (полное имя — Сергей Пархоменко) выступил на концерте, приуроченном к празднику «Купалье» в городе Александрия, в ходе которого публично пообнимался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Хип-хоп-артист заявил со сцены, что у главы республики самое сильное рукопожатие в Центральной Европе, и он не может уйти, не убедившись в этом. «Иду к вам без галстука, понимаю, что это неэтично, но ведь [украинскому журналисту Дмитрию] Гордону можно было. А мне, простому белорусскому парню, не слабо», — сказал Серега.

После этих слов исполнитель спустился со сцены, подошел к Лукашенко и протянул ему руку, затем оба мужчины обнялись. «Врут! Не только в Центральной, но и в Восточной и Западной — тоже [самое сильное рукопожатие у Лукашенко]», — заключил рэпер. После этого Пархоменко и Лукашенко успели еще раз обняться и что-то сказать друг другу на ухо.

В апреле этого года белорусские власти отменили концерт российской рэп-группы «Каста» в Минске. Отмечалось, что данное решение было принято из-за текстов песен коллектива, из-за которых управление культуры минского городского исполнительного комитета аннулировало концертное удостоверение музыкантов.