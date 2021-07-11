Привитая двумя дозами вакцины Sinovac медсестра умерла от COVID-19

В Таиланде умерла медсестра, работавшая с больными коронавирусом. Как сообщил глава научно-медицинского центра изучения новых заболеваний при Чулалонгкорнском университете и таиландском Красном Кресте профессор Тхирават Хемачутха, она была привита двумя дозами вакцины Sinovac, передает РИА Новости.

Отмечается, что погибшая заразилась коронавирусом во время работы с пациентами в отделении интенсивной терапии. У нее вскоре развили легочные осложнения, и через пять дней после диагноза COVID-19 она умерла.

«Мы знали о случаях, когда медработники, привитые двумя дозами Sinovac, заражались коронавирусной инфекцией от больных, однако до этого случая болезнь у них протекала в основном в легкой форме, и никто из них не умирал от COVID-19», — сообщил Хемачутха.

Ранее сообщалось, что таиландские ученые провели серию экспериментов на добровольцах и в результате создали защиту от штамма коронавируса «дельта». В ходе экспериментов специалисты установили, что коктейль из двух доз вакцины Sinovac и одной дозы AstraZeneca способен создать у человека достаточный иммунитет для противостояния новому штамму.