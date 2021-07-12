Глава МИД Белоруссии объяснил закрытие Лукашенко границы с Украиной

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью RT объяснил заявление президента Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной.

По его словам, решение было обусловлено необходимостью более тщательного контроля на пограничных пунктах в условиях активизации преступных группировок и террористических сил на территории страны.

Для обычных граждан, туристов и предпринимателей перемещение между странами остается беспрепятственным, добавил глава министерства.

«Я имею в виду то, что было показано по телевидению в последнее время, с оружием, с организацией террористических актов, анархистами и так далее, все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ», — резюмировал Макей.

2 июля Лукашенко поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной из-за огромного потока нелегального оружия, ввозимого с территории соседнего государства. Однако впоследствии пограничники с обеих сторон сообщали, что пересечение границ идет в обычном режиме.

Лукашенко также заявил о раскрытии сети «спящих» террористических ячеек, которые создавались иностранными спецслужбами с целью свержения власти. В ходе расследования выяснилось, что ячейки маскировались под отряды самообороны, которые должны были в назначенный «день икс» совершить государственный переворот. Президент обвинил в причастности к созданию террористической сети Украину, США, Германию, Польшу и Литву.