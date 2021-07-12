В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали по телефону вопрос хакерских атак, которые, по утверждению Вашингтона, идут с российской территории. Подробности разговора глав государств раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 12 июля.

Также Песков заявил, что в совместной борьбе с киберпреступностью Москве и Вашингтону следует ориентироваться на документ 1999 года, регламентирующий передачу информации по линии спецслужб и Генпрокуратуры.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Байденом отметил отсутствие обращений по этим вопросам со стороны США, несмотря на готовность Москвы сотрудничать в данной сфере. При этом, Вашингтон заявил, что передавали просьбы о действиях против киберпреступников.

Лидеры двух стран договорились о взаимодействии в киберпространстве в ходе встречи в Женеве на вилле Ла Гранж, которая прошла 16 июня.