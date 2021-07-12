Валентин Юдашкин переболел коронавирусом

Российский модельер Валентин Юдашкин признался, что переболел коронавирусной инфекцией. Его слова приводит информационное агентство «Интерфакс».

Дизайнер рассказал журналистам, что сделал ПЦР-тест после путешествия в Италию, и он оказался положительным. По словам Юдашкина, он привился вакциной от коронавируса осенью 2020 года, и по этой причине заболевание прошло в легкой форме.

«К сожалению, я не успел ревакцинироваться, тогда бы, уверен, болезнь прошла бы стороной», — вызвался в беседе с агентство модельер.

В июле Валентин Юдашкин раскрыл детали лечения тяжелой болезни. Знаменитость пояснил, что борется с онкологией с 2016 года. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро — они распространились примерно за год», — заявил он.

Впервые о своей болезни Юдашкин рассказал в феврале. Он признался, что пять лет назад у него начались головные боли, и он обратился за обследованием в центр имени Бурденко, где врачи провели ему КТ и МРТ и поставили диагноз — рак.