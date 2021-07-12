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Принятым за мужчин в платьях туристкам в Дагестане принесли извинения

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Фото: kaspiysk.24 / Instagram

Администрация ресторана в дагестанском Каспийске, где троих спортсменок приняли за мужчин в платьях и сняли на видео, извинилась перед девушками. Сотрудники заведения опубликовали пост в Instagram и предложили девушкам ужин за счет заведения.

Видеоролик с «мужчинами в платьях» разлетелся по соцсетям вечером 10 июля. На кадрах видны три девушки, сидящие за столиком в ресторане и делающие заказ. Кадры вызвали негодование у жителей Дагестана, которые приняли спортсменок за мужчин.

Подписчики аккаунта сразу же принялись оскорблять «женщин» и сетовать за непристойный вид: «Мужчин видимо не было в ресторане, иначе бы так спокойно не сидели там», «Вряд ли в таком виде разгуливали по городу , иначе до ресторана не дошли бы, думаю», «В Чечне их бы растоптали. У нас ходят как в Америке».

Однако нашлись и те, кто сразу заметил неладное и предположил, что в зале все же сидели женщины: «Это женщины я их лично видела. просто приезжие , не знаете не пишите чушь», «Что за народ у нас, уже не знают что придумать , я их видела лично, это не мужики!».

Позже выяснилось, что «мужчины» на самом деле были женщинами. Как рассказал Telegram-канал ПРОСТО БУЛАЧ, девушки оказались спортсменками, приехавшими в город на соревнования.

«Во-первых, я уточнил у людей, кто там был, — это реально девушки. Во-вторых, чем вот так снимать и распространять ложную информацию и выставлять в худшем свете свою же республику и ресторан, лучше бы подошли как мужчины, и уточнили, кто именно сидит: мужчины или женщины», — говорится в посте.

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