Многодетная россиянка погибла во время дайвинга

Многодетная мать из Екатеринбурга погибла во время дайвинга на карьере Лазурный под Нижним Тагилом. Об этом сообщает агентство Regnum/

Елене Мормоль было 49 лет. Она жила в Екатеринбурге, работала профессиональным фотографом и риелтором, а также увлекалась подводным плаванием. Опыт у нее был небольшой: дайвингом женщина увлеклась в марте, а в июне прошла сертификацию.

10 июля она отправилась на карьер, чтобы совершить погружение. Заплыв был не учебным и не требовал присутствия инструктора. По предварительным данным, глубина в месте дайвинга была небольшой.

Обстоятельства и причины гибели сейчас выясняет Следственный комитет, однако точную причину сможет назвать только судмедэкспертиза: не исключено, что у женщины были проблемы со здоровьем.

У неё остались дочь и два сына, в том числе один ребенок с ДЦП.