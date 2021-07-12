Российская певица Клава Кока пожелала зарабатывать миллион долларов в месяц. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале FAMETIME TV.

Исполнительница сказала, что «было бы прикольно» получать такую сумму. Она вспомнила, что была очень рада, когда заработала первый миллион рублей, а также когда накопила аналогичную сумму на счету.

Артистка призналась, что любит деньги, так как они дают ей независимость и уверенность в себе. Благодаря им она не испытывает потребности в обеспеченном мужчине и имеет возможность помогать родным.

«Аппетит растет во время еды. Когда у тебя есть 100 тысяч, ты думаешь: "Вау, если будет 150, то вообще пипец". А потом у тебя 150 и тебе чуть-чуть не хватает», — сказала Кока, добавив, что в этом вопросе нет предела. При этом она отметила, что ей будет комфортно с любой зарплатой, так как она не транжира и знает цену деньгам.

В апреле Клава Кока предложила платить копиями денег артистам, которые выступают под фонограмму. Она рассказала фанатам, как с сорванным голосом выступала на одном из последних концертов. Певица заявила в ролике, что никогда не пела под фонограмму и не собирается.