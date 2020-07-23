Блогерша Клава Кока сняла свое задержание полицией на видео

Блогершу и певицу Клаву Коку задержала полиция в ее день рождения: девушке исполнилось 24 года. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько фотографий, на которых показала произошедшее. Кока также сняла несколько видео задержания.

В роликах видно, что блогерша решила провести праздник на крыше здания в Москве. Позже туда пришли сотрудники полиции, которые задержали ее.

Девушка посетовала на то, что ее «арестовали в др», но добавила, что с ней все в порядке. «Хорошо, что они любят трек "Покинула чат"», — подписала Кока к одному из роликов, в котором также было видно, что сотрудник полиции сфотографировался с ней. Причину задержания она пообещала назвать позже.

Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) — видеоблогер, певица и ведущая программы «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году после ее участия в шоу «Молодая кровь» с ней подписала контракт продюсерская компания Black Star.