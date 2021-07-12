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В Крыму объявили новое штормовое предупреждение

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Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие дни из-за надвигающихся ливней и гроз. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

«Днем и до конца суток 12 июля, в течение суток 13 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, трудные погодные условия могут стать причиной подтопления территорий и гибели сельскохозяйственных растений.

В ведомстве жителям и туристам полуострова на время штормового предупреждения рекомендовали не купаться в море и внутренних водоемах, а также не выходить на набережные и отказаться от отдыха с палаткой.

Сильные ливни начались на востоке Крыма 17 июня. Тогда в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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