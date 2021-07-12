На Кубани обяжут прививаться всех без исключения туристов

На Кубани требование о вакцинации будет распространяться на всех без исключения туристов — так, прививка станет обязательной и для тех, кто въезжает в регион на срок меньше трех дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

В пятницу, 9 июля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев внес изменение в постановление о продлении режима повышенной готовности. Теперь при заселении в отель невакцинированному туристу необходимо будет предъявить медотвод и отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной инфекции в течение шести месяцев. Также человек обязан подписать согласие на прививку от коронавируса в течение трех суток. Документ обязателен даже в том случае, если путешественник будет проживать в гостинице менее трех дней.

При этом место вакцинации остается за выбором туриста. «Это можно сделать и после выезда из отеля, если турист проживал там менее трех суток», — уточнили в министерстве.

За неисполнение добровольного согласия на вакцинацию туристов могут привлечь к ответственности.

Ранее в июле в Краснодарском крае рассказали о штрафах для непривитых туристов. Тогда сообщалось, что отдыхающие, которые приедут в августе в регион без сертификата о вакцинации или справки о получении первой дозы препарата и не пройдут вакцинацию на месте в течение трех дней, могут столкнуться со штрафом в 30 тысяч рублей.