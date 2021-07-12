В самом дорогом смартфоне Xiaomi нашли секретный режим

Xiaomi Mi 11 Ultra получил специальный режим энергосбережения. Об этом сообщает издание PiunikaWeb.

Нововведение появилось в новой версии оболочки для Android MIUI 12.5, выпускаемой для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Режим, который был рассекречен энтузиастами, отключает основной дисплей телефона, оставляя работающим лишь дополнительный, который находится на задней панели.

В данном режиме пользователь может лишь получать уведомления из приложений и принимать звонки. По словам представителей компании, в этом случае телефон может проработать на одном заряде батареи до 14 суток. Сообщается, что Super Power Saver доступен только на Mi 11 Ultra, который является самым дорогим серийным смартфоном Xiaomi.

Для того, чтобы активировать Super Power Saver, нужно обновить MIUI до версии 12.5, зайти в настройки дополнительного экрана и перевести ползунок режима в активное положение. В настоящий момент новая функция доступна лишь пользователям из Китая, однако в ближайшее время MIUI 12.5 будет доступна по всему миру.

Представленный в марте Xiaomi Mi 11 Ultra получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 888 с поддержкой 5G, от восьми гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти. Кроме основного экрана девайс имеет дополнительный, расположенный на задней панели. Стоимость флагмана начинается с 6000 юаней или около 69 тысяч рублей.