Самый дорогой смартфон Xiaomi сломали пополам

Xiaomi Mi 11 Ultra не выдержал экстремального краш-теста. Об этом со ссылкой на публикацию в соцсети Baidu сообщает китайское издание MyDrivers.

Неизвестный блогер опубликовал в соцсетях краш-тест актуального флагмана Xiaomi. Судя по фото, аппарат не выдержал нагрузок — конструкция девайса нарушена, посередине устройства заметно серьезное повреждение. Стеклянный корпус самого дорогого флагмана Xiaomi, который оценили минимум в 70 тысяч рублей, треснул пополам и частично рассыпался.

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Опубликовавший сообщение автор отметил, что пользователям Mi 11 Ultra следует аккуратнее эксплуатировать свой девайс, так как корпус телефона изготовлен преимущественно из стекла. В данном случае потребуется не только замена стеклянной крышки, но и ремонт материнской платы гаджета.

Журналисты отметили дороговизну ремонта смартфона. По их информации, стоимость замены дисплея составляет 1000 юаней (около 12 тысяч рублей), материнской платы — 2000 юаней (порядка 23 тысяч рублей). При желании потребитель может приобрести услугу MiCare, по которой в течение двух лет все ремонтные работы с Mi 11 Ultra проведут бесплатно.

Ранее известный в узких кругах блогер XYZONE продемонстрировал внутренности нового смартфона Xiaomi. Разобрав его на части, автор заметил, что телефон хоть и имеет защитную проклейку, но легко поддается ремонту. Xiaomi Mi 11 Ultra был представлен на мероприятии в конце марта. Аппарат получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей.