Показаны внутренности самого дорогого смарфтона Xiaomi

Самый дорогой смартфон Xiaomi легко поддается ремонту. Об этом сообщает на своем YouTube-канале блогер XYZONE.
Автор получил в распоряжение Xiaomi Mi 11 Ultra, представленный в конце марта. Блогер намеревался разобрать устройство на части, чтобы оценить ремонтопригодность и показать внутренние компоненты аппарата на видео. Как оказалось, при сборке смартфона использовали минимальное количество клея, поэтому задняя крышка была снята с помощью присоски. При этом автор ролика заметил, что по краям крышки присутствует специальная проклейка, благодаря которой флагман имеет влагозащиту по стандарту IP68.
Большую часть пространства корпуса — относительно остальных компонентов — занимает основная камера. Блогер заявил, что она настолько большая, что выделяется на фоне других деталей, также часть оборудования камеры вынесли непосредственно на крышку смартфона. Кроме того, в заднюю крышку встроен и дополнительный дисплей Mi 11 Ultra.
Из-за того что большая часть внутренних компонентов крепится на винтах и отсоединяемых шлейфах, автору удалось не только разобрать, но и собрать телефон обратно.
Анонс Xiaomi Mi 11 Ultra состоялся 29 марта — смартфон с 6,81-дюймовым дисплеем, чипом Snapdragon 888 и тройной камерой оценили в 70 тысяч рублей. В середине марта энтузиасты iFixit разобрали флагманский смартфон Xiaomi серии Mi 11. Специалисты отметили, что аппарат поддается ремонту, а девайс можно разобрать с помощью одной отвертки.