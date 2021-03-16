Показаны внутренности Xiaomi Mi 11

Актуальный флагман Xiaomi можно разобрать с помощью одной отвертки. Об этом сообщают энтузиасты iFixit, обзор устройства доступен на сайте организации.

Разобравшие смартфон Xiaomi специалисты заметили, что задняя крышка устройства снимается гораздо легче, чем у предыдущих девайсов компании. Легкость разборки объяснили тем, что новый аппарат имеет не так много степеней защиты от проникновения влаги и пыли, чем устройства конкурентов. Также эксперты отметили, что многие компоненты извлекаются достаточно легко — например, аккумулятор имеет специальный язычок, а некоторые детали являются модульными и могут быть заменены при необходимости.

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Тем не менее показавшие внутренности смартфона специалисты заявили, что некоторые детали девайса крепко припаяны к материнской плате. Также Mi 11 имеет несколько кабелей и шлейфов, которые скручиваются между собой, что затрудняет разборку телефона. Отдельное внимание было уделено проклейке флагмана — соединяющее заднюю крышку и остальной корпус вещество не очень вязкое, что позволяет быстро вскрыть девайс с помощью фена.

В заключении мастера iFixit заметили, что все болты, на которых крепятся компоненты гаджета, однотипны и могут быть откручены стандартной крестовой отверткой. Также специалисты подчеркнули, что стеклянная задняя крышка может треснуть при разборке телефона, поэтому выполнять этот процесс нужно очень аккуратно. По итогам теста Xioami Mi 11 получил от iFixit 4 из 10 баллов по ремонтопригодности.

Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 был представлен в конце 2020 года. Аппарат получил 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, топовый чип Qualcomm Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной и от 128 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей. Стоимость флагмана в Китае составила 3999 юаней, или около 45 тысяч рублей.