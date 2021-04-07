Раскрыт секрет Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi использовала дисплей от фитнес-трекера Mi Band 5 в своем новом флагманском смартфоне. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Глава компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил во время прямого эфира с фанатами бренда, что Xiaomi удалось сэкономить на производстве флагмана Mi 11 Ultra. По его словам, главным секретом аппарата является тот факт, что в качестве дополнительного дисплея использовался экран от фитнес-трекера Mi Band 5. Топ-менеджер напомнил, что и второй дисплей флагмана, и экран фитнес-браслета имеют одинаковые габариты — 1,1 дюйма.

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Дополнительный экран Mi 11 Ultra расположен на задней панели устройства. Он раскрывает различную справочную информацию — время, уведомления, данные о погоде, уровень заряда аккумулятора. Также дисплей можно использовать для фотографирования на основную камеру.

Журналисты отметили, что таким образом Xiaomi действительно могла сэкономить на производстве флагмана, так как второй дисплей не нужно было создавать отдельно. Однако представители компании не стали раскрывать информацию о том, использовала Xiaomi оставшиеся от Mi Band 5 компоненты, или же заказал дополнительную партию экранов.

Mi 11 Ultra был анонсирован на презентации Xiaomi в конце марта. Устройство получило 6,81-дюймовый основной и 1,1-дюймовый дополнительный дисплеи, флагманский процессор Snapdragon 888, тройную камеру разрешением 50, 48 и 48 мегапикселей. На данный момент девайс является самым дорогим смартфоном Xiaomi — Mi 11 Ultra оценили минимум в 6000 юаней или около 69 тысяч рублей.