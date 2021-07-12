Огромная пробка образовалась в Екатеринбурге из-за ремонта моста

В Екатеринбурге из-за новой схемы движения, организованной на время ремонта моста, образовалась огромная пробка. Ее длина к 12 часам дня составила четыре километра. О ситуации в российском городе свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Уточняется, что движение затруднено по Кольцовскому тракту, а также на улице Щербакова. Всего на дорогах города ситуация оценивается в четыре балла.

В администрации Екатеринбурга уточнили, что на одном из участков дороги полностью перекрыли движение на выезд из города. Проезд организовали по встречной полосе в один ряд. Кроме того, перекрыли несколько въездов.

Ранее пробка образовалась в результате массового ДТП на Каширском шоссе в Москве. По предварительным данным, водитель BMW наехал на девять машин, которые ожидали разрешающего сигнала светофора в двух полосах. От медицинского освидетельствования он отказался.

