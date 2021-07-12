В МВД назвали случаи нежелательного присутствия иностранцев в России

МВД России назвало случаи, в которых пребывание иностранцев в стране может быть нежелательно. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос ТАСС.

Решение о нежелательности пребывания иностранного гражданина в России могут вынести МВД, ФСБ, Минобороны, Росфинмониторинг, СВР, МИД, ФСИН, Роспотребнадзор и ФМБА. Оно принимается в отношении лиц, «создающих реальную угрозу обороноспособности или безопасности государства, либо общественному порядку, либо здоровью населения».

Иностранец, чье пребывание в стране было признано нежелательным, обязан покинуть Россию. В случае, если он этого не сделает, его депортируют. Среди других мер административного принуждения работают реадмиссия или административное выдоврение, либо сокращение срока временного проживания в стране. Лицам, в отношении которых вынесено решение о нежелательности, запрещен въезд в Россию. Документ, дающий право на проживание или работу в стране, аннулируется.

МВД также подготовило проект закона, согласно которому для упорядочения понятий «административное выдворение» и «депортация» вводится обобщающее понятие «высылка».

По данным ведомства, за пять месяцев 2021 года решение о нежелательности пребывания приняли в отношении 19 человек. Это почти на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В 2020 году было принято на 60 процентов меньше решений о нежелательности пребывания иностранцев по сравнению с 2019 годом. Эта ситуация обусловлена в том числе указом президента России Владимира Путина о моратории на признание пребывания граждан других государств нежелательным.